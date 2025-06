Napoli, c’è una speranza per Osimhen: la svolta dopo il Mondiale per Club

La speranza del Napoli va in crescendo per il futuro di Osimhen, con la possibilità concreta di vendere il calciatore dopo il Mondiale per Club

Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da scrivere, con il Napoli che però non vuole ritrovarsi nella stessa situazione dello scorso anno. Il calciatore nigeriano è di ritorno dal prestito annuale al Galatasaray, ma è nuovamente un peso per il club partenopeo.

La storia d’amore tra Aurelio De Laurentiis e Osimhen è terminata già da tempo e non sembrano esserci segni di ricucitura, ma solo desiderio di separarsi al più presto. Tante sono le squadre che hanno sondato il terreno, ma poche vogliose di pagare la clausola rescissoria di 75 milioni di euro presente nel contratto del calciatore con il Napoli.

Futuro Osimhen, il Napoli è fiducioso: “Arabia decisiva, la Premier…”

L’Arabia è una delle mete più concrete da seguire in vista del futuro di Osimhen. L’Al-Hilal ha messo seriamente il nigeriano nel mirino, ma quest’ultimo ha già rispedito al mittente cifre d’ingaggio shock per restare nel calcio che conta. Ma il Napoli crede ancora nel club arabo e arrivano segnali incoraggianti.

Stando agli ultimi aggiornamenti dell’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, l’Al-Hilal continua a pensare al nigeriano ed è una candidata reale, nonostante i rifiuti già ricevuti dal bomber. Al termine del Mondiale per Club, l’Arabia tornerà alla carica per aggiudicarsi il calciatore.

“Il Galatasaray è sempre su Osimhen, poi c’è la Premier. L’unica possibilità di vedere il calciatore in Inghilterra sarebbe legata ad una sua scelta di ridursi l’ingaggio – 12 milioni di euro netti – ma ad oggi non ci sono questi segnali” – afferma Fabrizio Romano.

Napoli, Osimhen complica il mercato: c’è fretta

La voglia del Napoli di piazzare subito Osimhen è dovuta ovviamente al calciomercato in entrata che andrà fatto, così da soddisfare le richieste di Antonio Conte. In avanti arriverà qualcuno, ma senza cedere l’ex 9 azzurro la strada si fa in salita.

I fantasmi della sessione estiva di calciomercato tornano a farsi vivi, quando Osimhen fu piazzato in extremis in Turchia. Ora però la situazione è delicata: Conte è stato chiaro sugli innesti e non vuole attendere fine agosto per avere la squadra al completo.

Nunez e Lucca sono solo due dei top seguiti dagli azzurri per trovare dei compagni di reparto validi per sostenere o far rifiatare Lukaku nelle prossime 4 competizioni che vedranno i campioni d’Italia protagonisti.