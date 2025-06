Futuro Osimhen, nuova risposta all’Al-Hilal: la scelta è definitiva

Nuova risposta di Victor Osimhen all’Al-Hilal, che insiste per lui: cosa cambia adesso sul suo futuro a Napoli e sulla sua cessione.

Anche quest’anno, come già avvenuto nella scorsa estate, la cessione di Victor Osimhen si sta rivelando un vero e proprio caso per il Napoli. Nello scorso anno tutto si era risolto con la cessione last minute in prestito al Galatasaray con tanto di rinnovo e abbassamento della clausola. In quest’estate l’obiettivo è cederlo a titolo definitivo dopo la fine del prestito.

Un club disposto a pagare al Napoli i 75 milioni della clausola rescissoria del calciatore c’è ed è l’Al-Hilal. Peccato che, però, il calciatore non abbia ancora dato il suo sì agli arabi. La questione non finisce qui e riporta ulteriori novità.

Osimhen, no definito all’Al-Hilal: salta tutto

Oggi infatti le notizie parlavano di un nuovo tentativo dell’Al-Hilal. Gianluca Di Marzio però riporta stasera una nuova e definitiva risposta negativa del calciatore.

Il no di Osimhen all’Al-Hilal sembra così definitivo e la trattativa, così, è da reputarsi del tutto arenata. Non è bastato neanche il nuovo rilancio economico degli arabi così: il nigeriano ha deciso di non andare a giocare all’Al-Hilal.

Un vero problema quindi questo per il Napoli, che pensava invece di aver risolto questa situazione dopo aver trovato l’accordo con il club arabo in merito al pagamento della clausola. Si dovrà trovare, invece, un nuovo club disposto a farlo.