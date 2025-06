Conte suona la carica: “C’è uno scudetto da difendere”

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha analizzato la stagione appena conclusa e ha fissato gli obiettivi per il prosieguo della sua avventura azzurra.

L’impatto di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha avuto dell’incredibile: dopo un decimo posto, il salentino ha rivoluzionato l’atteggiamento tattico e mentale della rosa, riuscendo a vincere il campionato di Serie A alla prima stagione e portando il club su vette storiche.

Conte, percorso ricco di difficoltà: “Alcune cose non mi sono piaciute”

Antonio Conte ha voluto sottolineare le difficoltà riscontrate durante la stagione appena conclusa nel corso della sua intervista al Federico Buffa Talks, trasmissione su Sky.

Di seguito riportate le sue parole:

“Credo sia il segreto di Pulcinella quello che è successo a gennaio, durante l’anno alcune cose non mi sono piaciute. Anche gli arrivi di tutti i calciatori nell’ultima settimana di mercato non mi era piaciuto. Poi arriviamo a gennaio e succede quello che è successo. Non mi era piaciuto”.