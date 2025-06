Il Napoli batte la concorrenza della Juventus: “Si aspetta l’offerta”

Il Napoli vuole diventare il protagonista assoluto del mercato estivo 2025: anche la Juventus superata

Non basta Kevin De Bruyne per riaffermarsi. Il Napoli vuole creare una rosa super-competitiva per vincere nuovamente lo Scudetto, o almeno lottare fino all’ultimo. Dare filo da torcere a chiunque. E tra gli obiettivi c’è quello di essere competitivi in tutti i tornei, Champions compresa ovviamente.

Per farlo c’è bisogno di una rosa adeguata, con giocatori importanti in ogni ruolo e dei sostituti all’altezza. Un po’ come l’Inter di Conte, che aveva una rosa da 18-20 pedine interscambiabili. Ecco, il mister vuole alzare l’asticella e sta lavorando con la dirigenza per concludere alcuni colpi ad effetto.

Addirittura, il club azzurro starebbe pensando al terzo cannoniere del campionato. La rivelazione arriva dal giornalista Matteo Moretto, che alimenta le voci degli ultimi giorni.

Lookman al Napoli: ecco tutta la verità

Da giorni il nome di Ademola Lookman è accostato con insistenza al Napoli. L’attaccante nigeriano è reduce da una stagione pazzesca, in cui ha siglato 15 reti: dietro solo a Kean e il suo compagno Retegui, capocannoniere del campionato.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su Youtube, dall’Atalanta sanno che prima o poi arriverà l’offerta ufficiale di De Laurentiis per il calciatore:

“Vi posso dire che da Bergamo hanno la sensazione che il Napoli prima o poi arrivi. Ci sono idee di proposte scritte dall’estero. Il Napoli è il club più interessato in Italia, ma anche quello che ha la forza economica maggiore. Da Bergamo sanno che il Napoli è lì. Pronto a fare la mossa. Si aspetta l’offerta”

La Juve su Lookman, ma il Napoli è più forte

I Campioni d’Italia non sono gli unici interessati al giocatore nigeriano e compagno di nazionale di Victor Osimhen. Anche la Juventus è interessata a migliorare il reparto offensivo e Lookman è uno di quei profili che interesserebbe molto a Tudor.

Tuttavia, il Napoli in questo momento parte da una situazione di vantaggio. Innanzitutto, la potenza economica e il gruzzoletto da mettere a disposizione per il mercato: la cessione di Kvaratskhelia, l’ingresso in Champion, la vittoria del campionato e l’incasso della futura cessione di Osimhen. Insomma, il Napoli può fare sicuramente un mercato importante.

Oltretutto, la garanzia Conte, così com’è stata importante per convincere De Bruyne, potrebbe essere altrettanto fondamentale per convincere il bomber bergamasco.