Lookman al Napoli, Manna cala il jolly: occhio al duello con la big

Oltre a De Bruyne, di fatto, il Napoli vuole portare in azzurro anche Lookman.

Il Napoli si sta muovendo in maniera importante in sede di calciomercato. Gli azzurri, infatti, sono sotto la luce dei riflettori per tante indiscrezioni. Basta pensare che, quasi sicuramente, Kevin De Bruyne sarà il primo colpo dei partenopei.

Tuttavia, viste le quattro competizioni da disputare l’anno prossimo, il Napoli non vuole prendere solo il calciatore belga come nuovo big. Tra i nomi accostati più fortemente al club partenopeo bisogna sicuramente inserire Ademola Lookman. Proprio sul giocatore dell’Atalanta, di fattom bisogna segnalare delle importanti novità.

Napoli, è sfida per Lookman dell’Atalanta: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘tmw’, infatti, il Napoli vuole provare concretamente per l’attaccante nigeriano. Tra i partenopei e l’Atalanta, tra l’altro, ci sarebbe stati anche i primi contatti informali. Anche se la ‘Dea’ ha fatto sapere che vuole tra i 40 ed i 50 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Ademola Lookman.

Sul nigeriano, però, bisogna registrare l’interesse di un’altra big del nostro campionato di Serie A, ovvero la Juventus. In caso di cessione di Yildiz, infatti, la ‘Vecchia Signora’ si fionderebbe su Lookman. Ma il Napoli ed il club bianconero dovranno prestare attenzione anche possibili inserimenti da parte di squadre della Premier League.