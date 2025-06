Napoli, non solo Lee Kang-In: la scelta di Manna

Tra gli obiettivi per rinforzare il Napoli non c’è solo Lee Kang-In, ora Manna è al lavoro con più profili da regalare a Conte per la prossima stagione

Il Napoli in queste ore è scatenato sul calciomercato in entrata. Tanti sono i nomi già proposti e ricercati dagli azzurri per la prossima stagione, con Manna – direttore sportivo – al lavoro per regalare ad Antonio Conte una squadra all’altezza delle prossime 4 competizioni che vedranno i campioni d’Italia protagonisti.

L’intera rosa verrà modificata grazie a diverse cessioni che lasceranno dei tasselli da poi occupare. Ufficializzato il colpo De Bruyne e l’affare Musah quasi ai dettagli finali, il Napoli ora pone la sua attenzione su altri ruoli. Nelle ultime settimane si è spesso fatto il nome di Lee Kang-In, calciatore del Paris Saint Germain. Il club parigino però, potrebbe vedere un doppio colpo con gli azzurri.

Napoli, per la difesa è stato offerto un calciatore: gioca nel PSG

Il reparto difensivo del Napoli potrebbe subire diversi cambiamenti durante quest’estate, per via di alcuni calciatori in procinto di andar via. Rafa Marin e Pasquale Mazzocchi su tutti, poi c’è la suggestione Arabia per Amir Rrahmani.

Come riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Milan Skriniar è stato proposto al Napoli in queste ore. Il club azzurro monitora la situazione, in quanto potrebbe prendere due difensori in questa sessione estiva.

Il difensore ex Inter è di ritorno al Paris Saint Germain dopo l’avventura in prestito con il Fenerbache. Su di lui anche il Galatasaray. Lo slovacco già in passato è stato accostato più volte agli azzurri.

Napoli, si studia il colpo in difesa: non solo Skriniar

Il Napoli è voglioso di continuare a sorprendere e soprattutto di difendere il tricolore che gli azzurri porteranno sul petto nella prossima stagione. In difesa potrebbe dunque esserci un doppio colpo, con gli occhi puntati anche su Sam Beukema.

Stando agli ultimi aggiornamenti di Nicolò Schira, il Napoli è pronto a presentare un’offerta di 30 milioni di euro al Bologna. Il club emiliano potrebbe cedere alle pressioni azzurre per via dell’accordo già trovato tra Beukema e i campioni d’Italia.

Le parti infatti hanno stipulato un contratto da 3 milioni di euro a stagione fino al 2030. Ora non ci resta che attendere notizie intriganti sul mercato in entrata del Napoli, con il doppio colpo in difesa ora possibile.