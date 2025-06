Esplode il caso Osimhen: scenario inimmaginabile per il Napoli

Scenario inimmaginabile per Victor Osimhen e per il Napoli: ecco che cosa succederà dopo la rinuncia ai soldi dell’Al-Halilal

Solo qualche giorno fa, dopo una lunga ed estenuante trattativa, Osimhen ha rifiutato il trasferimento verso l’Al-Hilal. Il centravanti nigeriano aveva ricevuto un’offerta irrinunciabile: 35 milioni a stagione per quattro anni. Il club di Simone Inzaghi era disposto ad accontentare le richieste di Aurelio De Laurentiis, in modo da acquistare definitivamente il cartellino del calciatore.

Sembrava tutto fatto per il trasferimento, quando Victor ha mandato a monte il piano degli arabi. L’Al-Hilal ha rinunciato, si è anche indispettito per il cambio di atteggiamento del ragazzo, che in un primo momento sembrava allettato dall’idea di giocare in Saudi League.

Ad ogni modo, dopo un’estate, il problema si ripropone e si presenta uno scenario davvero inimmaginabile per Osimhen e per il Napoli: ecco che cosa succederà in ritiro a Dimaro.

Osimhen, futuro incerto: a Dimaro con il Napoli

La Gazzetta dello Sport descrive la situazione che si è creata dopo l’ennesima opposizione del giocatore nigeriano. Il Napoli diventa prigioniero del suo stesso giocatore. Va ricordato che lo stipendio di Osimhen è pesantissimo per le casse azzurre: 11 milioni lordi a stagione fino al 2027.

Il club azzurro vuole liberarsi di questo peso, ma serve che il giocatore e il suo entourage portino offerte concrete e soddisfacenti alla dirigenza. E il quotidiano sportivo sottolinea anche che se entro metà luglio non vi sono negoziazioni in atto, Victor Osimhen sarà costretto a partire per Dimaro con la squadra per il primo ritiro estivo. D’altronde, rientra dal prestito al Galatasaray ed è un calciatore del Napoli a tutti gli effetti.

Chi è interessato davvero a Osimhen

È probabile che dopo il Mondiale per club, dall’Arabia arriveranno nuove offerte per il classe 1998. Ma l’obiettivo del calciatore, a questo punto, è restare in Europa. E non mancano estimatori.

Dalla Premier League ci sono Chelsea, Manchester United e Arsenal che sarebbero interessate al giocatore. Ma il costo dell’operazione è importante, servirà trovare un punto d’incontro, anche se il Napoli è stato piuttosto chiaro. L’unico modo per lasciarlo partire è esercitare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Potrebbe tornare di moda il PSG, che aveva già avanzato 12 mesi fa un’offerta per Victor e Kvaratskhelia. Un pacchetto completo. Offerta rifiutata da De Laurentiis perché non voleva privarsi del georgiano.

Infine, non va dimenticato che il Galatasaray vorrebbe acquistare a titolo definitivo il cartellino dal Napoli dopo l’annata in prestito. A Istanbul si sono innamorati di Osimhen, a tal punto da creare un hashtag per convincere Victor a restare.