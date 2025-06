Osimhen, la foto con il rapper e la maglia della Juventus: indizio per il futuro?

L’attaccante nigeriano non ha ancora trovato una destinazione dopo aver rifiutato l’Arabia e intanto spunta una foto che fa storcere il naso ai tifosi del Napoli

La telenovela Osimhen continua. Il centravanti ha detto no all’Arabia Saudita nonostante un’offerta monstre dell’Al-Hilal. Simone Inzaghi lo aveva richiesto a gran voce, ritenendolo perfetto per il suo progetto, ma il centravanti vuole rimanere in Europa.

Il Galatasaray sta spingendo per acquistarlo a titolo definitivo dopo la scorsa stagione da oltre 30 gol, ma anche in questo caso il giocatore ha espresso delle perplessità. Il suo desiderio più grande resta quella Premier League che non si è mai fatta avanti concretamente. E intanto il Napoli vede i giorni trascorrere, senza poter incassare i 75 milioni della clausola che sarebbero utilissimi da investire nel mercato in entrata.

Osimhen e la maglia della Juventus: la foto col rapper fa discutere

A far parlare di sé nelle scorse ore, ci ha pensato una foto in cui Osimhen è ritratto con il rapper Industry Machine. All’interno dello scatto pubblicato sul profilo X del calciatore, si può notare come il cantante indossi una maglia della Juventus dei primi anni 2000. Più precisamente la t-shirt dovrebbe far riferimento alla stagione 2001-2002.

Non è la prima volta che i cantanti rap indossano maglie risalenti a oltre 20 anni fa, perché considerate belle anche al di fuori del terreno di gioco. Uno stile più street, con vibes del passato, che hanno però fatto storcere il naso a qualche tifoso. La Juventus, infatti, è stata una delle squadre accostate a Osimhen nelle scorse settimane.

L’unico club italiano interessato realmente al giocatore, per il quale sarebbe dovuta arrivare un’offerta da 85 milioni utile a sbloccare la trattativa. Non la foto migliore dunque, dato che il passaggio in bianconero rovinerebbe ulteriormente un rapporto già deteriorato tra Osimhen e la piazza napoletana, che non ha mai digerito certi comportamenti del calciatore, specie dopo le mancate congratulazioni per il quarto scudetto.