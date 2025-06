Amichevoli Napoli, avversarie di prestigio a Dimaro e Castel di Sangro: gli impegni

Il Napoli riparte con ambizione, pronto ad un’estate tra mercato e lavoro a Dimaro: le amichevoli in programma.

Il DS azzurro Giovanni Manna è già protagonista di un’estate rovente: in queste ore si attende l’ufficialità di Kevin De Bruyne, con le visite mediche previste domani. Il fuoriclasse belga rappresenta un colpo senza precedenti per la piazza partenopea.

E sta per sbarcare anche Marianucci, promettente difensore dell’Empoli, pronto a cominciare il suo percorso in azzurro. Tra i segreti dell’identità Napoli, costruita nel tempo con coerenza e visione, c’è anche la cura per i dettagli nella preparazione estiva.

Napoli, si riparte ancora da Dimaro

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, anche quest’anno il club seguirà la formula che negli anni ha fatto la differenza: ritiro a Dimaro-Folgarida dal 17 al 27 luglio, e poi Castel di Sangro dal 30 luglio al 14 agosto.

Due location simboliche per gli azzurri, che avranno la possibilità di lavorare con intensità e serenità. Le prime due amichevoli si disputeranno in Val di Sole: la prima contro l’Anaune Val Di Non, la seconda contro una squadra di Serie C ancora da definire.

Ma è a Castel di Sangro che il livello si alzerà: in programma ci saranno almeno tre test internazionali, tra cui il consueto appuntamento con il Girona, ormai una tradizione consolidata. Le altre due avversarie verranno comunicate nei prossimi giorni, ma si tratterà comunque di sfide di livello europeo per testare la squadra in vista della stagione.

Mercato e lavoro: la formula del Napoli non cambia

Questo mix tra lavoro sul campo e colpi di mercato di alto profilo è il segnale più chiaro che il Napoli non vuole fermarsi ad un solo successo. Servirà una squadra fisica, preparata e ben organizzata per il tecnico salentino.

Ecco perché la preparazione diventa cruciale, come lo è sempre stata per un club che negli ultimi dieci anni è secondo solo alla Juventus per punti conquistati in Serie A, come ricordato dal Corriere del Mezzogiorno.

Il ritiro non è solo una fase di allenamento, ma l’occasione per dare forma all’identità tattica della squadra. Lo sa bene lo staff di Conte, che continua ad alimentare il progetto ambizioso iniziato un anno fa. Il Napoli, dunque, è pronto a (ri)cominciare da dove aveva finito: dal primo posto.