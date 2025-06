De Bruyne – Napoli, arriva la notizia che tutti attendevano: l’annuncio

La notizia che tutti attendevano è finalmente arrivata, l’annuncio sull’indiscrezione che riguarda Kevin De Bruyne fa rabbrividire la piazza

Nella giornata di ieri il Napoli ha finalmente annunciato l’arrivo a parametro di zero di Kevin De Bruyne, dopo che il calciatore si è liberato dal Manchester City. L’ufficialità ha trascinato con sé l’immenso entusiasmo dei tifosi partenopei, che da diverse settimane aspettavano questo momento con grande attesa e ansia.

L’arrivo di De Bruyne è un chiaro messaggio anche all’intero campionato. Le altre pretendenti al titolo, ora, sono consapevoli che bisognerà strappare con forza il tricolore che gli azzurri porteranno sul petto durante la prossima stagione. Ma in casa Napoli gli acquisti non sono certamente terminati con il belga: Manna è al lavoro per regalare ad Antonio Conte altri calciatori importanti.

Napoli, numero di maglia di De Bruyne: l’annuncio sui social

Nell’ultima ora però è giunta fuori un’indiscrezione particolare che l’intera piazza napoletana attendeva, ovvero la decisione di De Bruyne in merito al suo numero di maglia. La 17 storica del calciatore, infatti, è occupata da Mathias Olivera.

Stando a quanto dichiarato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, in risposta ad un utente su X, De Bruyne potrebbe indossare la maglia numero 14. Un numero non come gli altri e storico, che a Napoli pesa molto e porta alla mente solo un calciatore. Ma la scelta non è del tutto casuale.

Il belga ha indossato già la 14, sia al Wolfsburg che al Genk. Poi c’è il rapporto fantastico con Dries Mertens, che si è calato anche nelle vesti di testimone di nozze del matrimonio dell’ex City, celebrato nei pressi di Sorrento alcuni anni fa.