De Bruyne cambia il Napoli: nuovo modulo e cambio ruolo per Neres

Il Napoli si trasforma con l’arrivo di De Bruyne: ecco come giocherà la squadra di Antonio Conte e quale sarà il nuovo modulo

Completati i primi due acquisti per la prossima stagione- De Bruyne e Marianucci – il Napoli ha aperto le danze del suo calciomercato in entrata. E servirà anche sfoltire la rosa, salutando definitivamente gli esuberi. Sarà una lunghissima estate.

Si preannuncia una rosa ben differente da quella che ha vinto il quarto Scudetto. Il club azzurro vuole rinforzare tutti i reparti. In primis il centrocampo. Non basta l’acquisto di Kevin De Bruyne, ma servirà alzare il livello della panchina e delle possibili rotazioni. In quest’ottica, interessano molto Ferguson del Bologna e Musah del Milan, con il quale c’è una trattativa ben avviata.

C’è anche la possibilità che il Napoli cambi modulo. Antonio Conte potrebbe riflettere sul 4-3-3 e cambiare leggermente posizione delle ali, specialmente con l’acquisto di un trequartista di livello come KDB.

Napoli 2025-26, nuova posizione per Neres

In caso di cambio modulo, anche David Neres verrebbe utilizzato in maniera differente. Il calciatore brasiliano ha giocato la prima parte di stagione come sostituto di Kvaratskhelia, poi è diventato titolare della fascia sinistra. Solo l’infortunio l’ha fermato.

La Gazzetta dello Sport ipotizza un 4-3-2-1, con due trequartisti alle spalle di Lukaku. I due fantasisti che supporteranno la punta azzurra saranno proprio Kevin De Bruyne e David Neres. Due giocatori che, con caratteristiche diverse, potrebbero pungere le difese avversarie. Politano diventerebbe l’alternativa di Neres.

L’idea Raspadori: così può restare al Napoli

Con un cambio modulo di questo genere e l’uso di due trequartisti alle spalle del centravanti, potrebbe giovarne Raspadori. L’attaccante vuole giocare di più e potrebbe chiedere la cessione quest’estate, dopo aver vinto due Scudetti con il Napoli da 12°-13° uomo.

Jack si è ritagliato uno spazio importantissimo nel finale di stagione, ma puntualmente finisce dietro le gerarchie iniziali degli allenatori. Con il 4-3-2-1, però, si potrebbero sfruttare le sue doti tecniche da seconda punta. Giacomo adora giocare al centro, coma appoggio all’attaccante. Vuole girare attorno al sole. Vedremo in ritiro quali saranno le scelte di mister Conte.