Inter e Lazio in pressing, Raspadori dice tutta la verità sul suo futuro

Giacomo Raspadori inseguito da diversi club in Serie A: su di lui non solo l’Inter, irrompe anche la Lazio e occhio al Bologna

L’attaccante due volte campione d’Italia è tra i calciatori della rosa di Conte che potrebbero lasciare il Napoli questa estate, dopo tre intense stagioni coronate da due Scudetti e un decimo posto. Un sali e scendi continuo.

Jack Raspadori è stato chiarissimo in varie circostanze, sia a Napoli, sia in ritiro con la Nazionale: vuole continuità. A 25 anni ha bisogno di giocare di più. E nel finale di stagione con gli azzurri è stato bravo e scaltro a sfruttare le chance offerte da Antonio Conte, che ha dovuto rivedere i suoi piani tattici vista l’indisponibilità di Neres.

A seguito del gol alla Moldova a Reggio Emilia, nel suo vecchio stadio, Raspadori in mixed zone ha parlato del suo futuro e ha risposto alla domanda delle domande: rimarrai a Napoli?

“Non lo so, non so come sarà il mio futuro con il Napoli. Sono felice a Napoli, abbiamo fatto una grandissima annata. Ora penso solo a staccare la testa. Voglio godermi la famiglia e gli amici”

Dunque, Jack rimanda tutto a dopo le vacanze. L’appuntamento sarà a Dimaro, in Trentino, il 17 luglio. Ma il suo nome potrebbe finire sul taccuino dei top club. In primis l’Inter, che cerca una seconda punta; attenzione anche alla Lazio di Sarri e al Bologna, dov’è praticamente di casa. E soprattutto, Giacomo – come rivelato assieme a Orsolini in un format organizzato dai media della Nazionale italiana – è un tifoso rossoblu.