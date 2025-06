Ndoye, Chiesa e non solo: maxi spesa sugli esterni, spunta anche uno scambio

Il Napoli è intenzionato ad una maxi spesa sugli esterni d’attacco: spunta anche uno scambio oltre alle piste Ndoye e Chiesa.

Il Napoli non si fermerà a Kevin De Bruyne. L’acquisto del belga, piuttosto, è il biglietto da visita di un calciomercato dove il club azzurro spenderà in ogni reparto per regalare ad Conte una rosa completa in ogni reparto. Uno di quelli che più necessitano di rinforzi è l’attacco. Qui sicuramente arriverà una punta (con Darwin Nunez che è una pista sempre più calda) e almeno un esterno d’attacco.

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha aggiornato in diretta proprio in merito alle scelte sulle ali offensive: a sua detta i colpi saranno due in questo reparto, con due nomi che sembrano in cima.

Pedullà: “Arriveranno almeno due esterni d’attacco”

Pedullà vede le piste Ndoye e Chiesa come quelle preferite, dando rilevanza soprattutto al secondo. Non sono però gli unici nomi in lista e fra questi c’è anche Mattia Zaccagni, per cui il Napoli potrebbe giocarsi la carta Raspadori.

Queste le parole sul tema di Pedullà in diretta a Sportitalia:

“Federico Chiesa può tornare in Italia. Ha anche una proposta dalla Spagna, ma attenzione al Napoli. Il Napoli punta anche Ndoye e Beukema, ma il Bologna non li può cedere tutti e due. Il Napoli vuole prendere due esterni, se punta Chiesa lo porta a casa, ma c’è stato un sondaggio anche da parte del Milan visto che piace ad Allegri. Nella lista degli esterni ci sono anche un paio di profili stranieri e Zaccagni, che per Sarri è incedibile ma alla Lazio piace Raspadori, in cima alla lista per l’attacco”.

Ndoye e Chiesa sono quindi le piste in vantaggio per il ruolo, ma occhio anche a Zaccagni. Quest’ultima è senza dubbio una trattativa difficile, ma un deciso investimenti sugli esterni potrebbe chiudere definitivamente le porte a Raspadori e convincere il club così a sfruttarlo come pedina di scambio.