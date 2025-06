Nunez al Napoli, arriva la mossa di Manna: la notizia fa impazzire i tifosi

Arriva la mossa di Manna per permettere l’arrivo di Darwin Nunez al Napoli: la notizia è pazzesca, super colpo in arrivo?

Il Napoli è uno dei club più attivi nel panorama europeo sul mercato. Il club azzurro si sta muovendo tanto e ha chiuso un colpo storico come quello relativo a Kevin De Bruyne. Domani il belga effettuerà le visite mediche a Roma e a giorni diventerà anche ufficialmente un giocatore azzurro.

Un acquisto come questo è un segnale chiaro riguardo le intenzioni del Napoli in questo calciomercato e un grande colpo potrebbe arrivare anche nel ruolo del centravanti. Si era parlato tanto anche dell’attaccante del Liverpool Darwin Nunez, su cui arrivano nuovi e importanti aggiornamenti.

Napoli, nuovi contatti per Darwin Nunez

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli avrebbe effettuato nuovi, recentissimi contatti per Darwin Nunez. Il club azzurro non vuole affatto mollare questa pista: è lui infatti il nome in cima alla lista, avendo sorpassato invece tutti gli altri giocatori seguiti nel ruolo.

Rimangono in lista anche opportunità come Lucca dell’Udinese e Hojlund del Manchester United, mentre si allontana Bonny del Parma, su cui è in vantaggio l’Inter.

Arriverà, comunque, un innesto in attacco e tutte le opzioni sembrano di assoluto livello. La preferenza del Napoli sembra però essere Darwin Nunez, un bomber che rappresenta la giusta via di mezzo fra età (26 anni da compiere) e qualità.

Darwin Nunez al Napoli, perché sarebbe un gran colpo

Viene facile capire perché il Napoli abbia messo il nome di Darwin Nunez in cima alla sua lista per l’attacco. Acquistato dal Liverpool nel 2022 per ben 75 milioni di euro, l’uruguagio non ha avuto grande continuità nei suoi tre anni con i Reds, ma ha mostrato indubbi sprazzi di talento.

I numeri forse non parlano così tanto dalla sua (25 gol realizzati in tre anni in Premier), ma rimane una delle punte più talentuose presenti nel panorama calcistico al momento. Giocatore di grandi qualità tecniche, forse ciò che gli è mancata è un po’ di cattiveria sotto porta (tanti i gol sbagliati che si ricordano da parte sua).

La guida di Antonio Conte potrebbe però garantirgli un salto di qualità nella sua carriera, soprattutto in termini di qualità. Sappiamo bene poi quanto fanno bene i calciatori che passano dalla Premier League alla Serie A: l’ultimo esempio, è stato leggermente decisivo per le sorti di questo campionato…