Napoli, trattativa aperta per la prima cessione: si è proposto un club spagnolo

Gli azzurri potrebbero presto dare inizio a una trattativa legata alla prima cessione ufficiale: dialoghi serrati con un club spagnolo

Il Napoli è re del mercato in questa prima fase di giugno. Dopo aver ufficializzato il colpo da sogno De Bruyne e portato a termine anche l’arrivo di Marianucci, la dirigenza partenopea continua a lavorare. In pole i nomi di Musah per il centrocampo e quello di Juanlu Sanchez per la fascia destra, come rincalzi per ampliare la rosa. Restano sullo sfondo anche profili come Beukema, Nusa e Darwin Nuñez sui quali, però, le trattative non sono ancora in fase avanzata.

La dirigenza partenopea, però, lavorerà anche alle cessioni. Come vi abbiamo riportato, in forte dubbio è la permanenza di Pasquale Mazzocchi e anche i nomi di Ngonge, Hasa e Simeone sono meno certi di restare in azzurro. Su un altro giocatore del Napoli, però, si è fatto avanti concretamente un club spagnolo proprio in queste ore.

Rafa Marin verso l’addio? Il primo tentativo del Villarreal

Il nome individuato per rappresentare la primissima cessione in casa azzurra potrebbe essere quello di Rafa Marin. Il difensore spagnolo ha deluso le aspettative di Conte, che lo ha utilizzato pochissimo in questa stagione. Scarso feeling con il campionato italiano e rendimento ben al di sotto di quanto immaginava il tecnico salentino, che ha dato il suo via libera per lasciarlo partire.

Secondo quanto riferito in esclusiva dall’esperto di mercato Matteo Moretto, sul proprio account X, il Villarreal si sarebbe fatto avanti concretamente in queste ore per presentare un’offerta ufficiale al Napoli. Ricordiamo che nel contratto di Rafa Marin è presente una clausola di recompra da parte del Real Madrid, che non verrà però esercitata.

Ma la destinazione spagnola resta in primo piano per il difensore, se i due club trovassero il giusto accordo. Da parte del calciatore, infatti, c’è stata massima apertura al trasferimento verso il Villarreal, che avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

La dirigenza del Napoli dovrà valutare se l’ipotesi del prestito è gradita, oppure se si vorrà puntare a una cessione definitiva. Inoltre, andrà capito anche se il costo del riscatto è congruente alle richieste degli azzurri e se la modalità, vale a dire il diritto e non l’obbligo, segue le volontà del club. Dettagli che verranno risolti nei prossimi giorni, ma intanto la trattativa si apre ufficialmente.