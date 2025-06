Napoli, inserimento di un altro club per Musah: la situazione

Il centrocampista nel mirino di una squadra inglese: i dettagli.

L’interesse del Napoli nei confronti di Yunus Musah è concreto. Il centrocampista del Milan piace alla dirigenza partenopea, che nelle ultime ore ha accelerato per strapparlo ai rossoneri e portarlo in città fin da subito.

In via di definizione l’affare con il club milanese, che nonostante le richieste alte non sembra destinato a complicarsi particolarmente. Musah sarà un giocatore del Napoli, manca sempre meno.

Napoli, Musah nel mirino di un club inglese

Nelle ultime ore, però, Sky Sport sta riportando un tentativo di affondo da parte di un altro club, che vuole provare ad inserirsi nella trattativa.

Si tratta del West Ham e del suo tentativo di beffare il club di Aurelio De Laurentiis. A far la differenza nella riuscita dell’operazione dovrebbe essere proprio la volontà dello stesso Musah. Lo statunitense classe 2002 vuole solo il Napoli, notizia che di fatto chiude ogni porta ad altri club interessati.