Napoli, spunta un nome per la fascia: cifra e ruolo

Gli azzurri continuano a sondare il terreno, ecco un nome nuovo: sarebbe un’alternativa a Di Lorenzo.

Continua il mercato del Napoli. Dopo lo strepitoso acquisto di Kevin De Bruyne, che da qualche ora ha firmato contratto ed è un nuovo giocatore del Napoli, Giovanni Manna non si ferma.

Il direttore sportivo azzurro ha messo nel mirino un terzino spagnolo che darebbe un po’ di respiro al capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo.

Si tratta di Juanlu Sanchez, terzino destro classe 2003. Cresciuto nelle giovanili del Sivilla, ha giocato 35 partite nella stagione appena conclusa, mettendo a referto 5 gol e 5 assist tra Liga e Coppa del Re. A rivelarlo è Mirko Calemme, giornalista corrispondente di DiarioAS in Italia.

“Napoli sta trattando per Juanlu. Gli Azzurri cercano un giovane terzino destro che possa alternarsi con Di Lorenzo e giocare anche come esterno. Il nativo di Montequinto si adatta perfettamente al profilo e potrebbe lasciare Sevilla per un’offerta di almeno 15 milioni di euro”, ha scritto il giornalista.