Darwin Nunez, grossa novità sul Napoli: l’annuncio che può cambiare tutto

L’attaccante che lascerà il Liverpool è stato riaccostato agli azzurri: spunta una novità importantissima che può cambiare completamente il mercato

Arrivano importantissime novità sul futuro di Darwin Nunez, uno dei nomi accostati nelle scorse settimane al Napoli. A dare maggiori informazioni sul destino del centravanti, che lascerà il Liverpool, sono stati Fabrizio Romano e Matteo Moretto in un consueto aggiornamento sul canale YouTube del noto giornalista.

Grande spazio dedicato al Napoli, che nella giornata di oggi ha completato il colpo da sogno Kevin De Bruyne e che non intende fermarsi qui. Gli azzurri sono scatenati perché vogliono mettere a disposizione di Conte una squadra completa il prima possibile, così da preparare al meglio la prossima stagione.

Darwin Nunez apre al Napoli? La rivelazione che accende il mercato

Il profilo di Nunez è stato accostato al Napoli dopo che la trattativa legata a Jonathan David si è arenata. L’interesse per l’attaccante uruguaiano classe 1999 è concreto, come riportato dai due esperti di mercato in serata.

“Ci sono stati dei contatti e ce ne saranno altri per quanto riguarda Darwin Nunez. Il Napoli ha avuto contatti concreti e ci sono state aperture da Nunez per restare in Europa, nonostante le ricche offerte dall’Arabia Saudita”.

Il 25enne (ne compirà 26 tra una decina di giorni circa ndr), ha aperto quindi a una permanenza in Europa. Resta vivo anche l’interesse dell’Atletico Madrid, ma il Napoli è assolutamente in corsa per rinforzarsi con l’arrivo di un giocatore dalla caratura internazionale. Il lavoro passerà, ancora una volta, nelle mani del direttore sportivo Giovanni Manna.