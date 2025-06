Clamoroso Spalletti: può tornare subito in panchina, c’è l’offerta

Incredibile notizia sul futuro di Luciano Spalletti: l’ex allenatore del Napoli e della Nazionale ha già un’offerta.

L’avventura in Nazionale non è andata molto bene per Luciano Spalletti. Dopo l’impresa Scudetto col Napoli nel 2023, l’allenatore ha lasciato il club per tornare in sella poco dopo per una stimolante avventura da ct. Pochi giorni fa è arrivato però per lui l’esonero, annunciato dallo stesso allenatore in una surreale conferenza stampa in cui esplicitava che avrebbe allenato la Nazionale per la sua ultima volta per la gara contro la Moldavia. Incredibilmente, però, per lui potrebbe esserci già una nuova avventura.

L’Al-Nassr pronto ad un’offerta shock per Spalletti

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, infatti, l’Al-Nassr sarebbe pronto ad un’offerta shock per lui per farne il successore di Stefano Pioli, sempre più diretto verso la Fiorentina. Il nome di Spalletti sarebbe così in cima alla lista del club arabo dove, tra gli altri, milita anche Cristiano Ronaldo.

L’offerta saudita sarebbe elevatissima, anche maggiore rispetto a quella effettuata anzitempo a Pioli. Resta da valutare se Spalletti sceglierà di valutare questa opportunitò oppure se preferirà aspettare la chiamata di una big italiana, rimanendo momentaneamente fermo.