Calciomercato Napoli, offerta per il big: la risposta di Manna

Il Napoli nelle ultime ore ha ricevuto un’offerta per uno dei suoi calciatori più importanti: ecco qual è stata la reazione del d.s. Giovanni Manna

Il Napoli sta programmando diversi movimenti in entrata e uscita in vista della prossima sessione di calciomercato. A breve sarà ufficializzato il colpo Kevin De Bruyne, il primo di una lunga serie. Nonostante la gioia per l’arrivo del belga, c’è da fare i conti con un vero e proprio caso. Anche quest’anno, come accaduto nella scorsa stagione, la cessione di Victor Osimhen si sta rivelando un grosso grattacapo per il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

La questione era stata risolta temporaneamente la scorsa estate con il prestito al Galatasaray, ma ora il problema è tornato di moda. Nei prossimi mesi l’obiettivo principale sarà quello di vendere il bomber a titolo definitivo, ma la cessione del nigeriano potrebbe non essere l’unica a far rumore. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata un’offerta per un altro top player del Napoli.

Napoli, tentativo del Besiktas per Zambo Anguissa: offerta da 10 milioni di euro

Tra i giocatori più rappresentativi ed importanti del Napoli c’è Frank Zambo Anguissa. Sotto la guida di Antonio Conte, il centrocampista è tornato ai livelli dominanti del terzo Scudetto, ma ora il suo futuro con la maglia azzurra sembra essere in pericolo.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto tramite il canale Youtube di Fabrizio Romano, c’è da segnalare l’offerta del Besiktas fatta recapitare al Napoli per il calciatore ex Fulham e Marsiglia. La cifra fino a cui si sarebbero spinti i turchi recita 10 milioni di euro. Il club di Aurelio De Laurentiis, tramite il proprio d.s. Giovanni Manna, ha prontamente risposto alle Aquile Nere.

Napoli, rifiutata la prima offerta del Besiktas per Zambo Anguissa: il motivo

Il Napoli non cederà Frank Zambo Anguissa per ‘soli’ 10 milioni di euro. Questa la presa di posizione netta della società nei confronti del Besiktas, che ha fatto recapitare agli azzurri una prima offerta ufficiale. A rivelarlo è sempre Matteo Moretto su Youtube.

Per accontentare il patron Aurelio De Laurentiis, serviranno almeno 20/25 milioni di euro. Solo in quel caso il centrocampista potrebbe lasciare gli attuali Campioni d’Italia. Niente sconti, dunque, nonostante l’età del calciatore. Anguissa è una pedina fondamentale nello scacchiere di mister Antonio Conte. Data la sua centralità nel progetto, ad oggi è impensabile pensare ad una cessione del camerunense in cifra di saldo.