Colpo Napoli, altro sì per Conte: luce verde grazie allo scambio

In casa Napoli, in attesa delle visite mediche di De Bruyne, bisogna regitrare un altro sì per Conte

Questo 12 giugno 2025, di fatto, sarà una di quelle date che entreranno nella storia della SSC Napoli. Oggi, infatti, è il giorno delle visite mediche di uno dei colpi più importanti della storia del club partenopeo, ovvero Kevin De Bruyne.

Il belga, infatti, si recherà a breve a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito per la sua nuova squadra. Tuttiva, oltre alla gioia per l’arrivo di un fuoriclasse come Kevin De Bruyne, in casa Napoli bisogna registrare un altro sì davvero molto importante.

Calciomercato, il Napoli incassa un altro sì: le ultime sullo scambio

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, Giovanni Manna sta avendo dei contatti continui con il Bologna per Sam Beukema. Il calciatore olandese, tra l’altro, avrebbe già dato il suo consenso di diventare un nuovo giocatore del Napoli di Conte.

Ma c’è da dire che tra i club c’è ancora distanza tra domanda ed offerta. Il Bologna, infatti, chiede tra i 25 ed i 30 milioni di euro per cedere a titolo definitivo il cartellino di Samu Beukema. La svolta per l’affare potrebbe essere l’inserimento nella trattativa di Zanoli, il quale potrebbe essere girato in prestito al team felsineo.