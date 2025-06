Rrahmani in Arabia, il Napoli non è impreparato: l’obiettivo

Non solo operazioni in entrata: il Napoli osserva con attenzione anche le possibili uscite. Diversi giocatori, infatti, potrebbero lasciare la squadra nel corso della sessione estiva di calciomercato.

Il futuro di un autentico pilastro del Napoli è oggetto di valutazione. La dirigenza azzurra monitora con attenzione possibili movimenti in uscita e si prepara ad intervenire sul mercato per eventuali sostituzioni. Ne ha parlato la Gazzetta dello Sport.

Rrahmani tentato dall’Arabia, il Napoli si cautela

Tra i nomi in uscita spicca quello di Amir Rrahmani, che avrebbe attirato l’attenzione di alcuni club dell’Arabia Saudita, pronti a mettere sul piatto un contratto particolarmente vantaggioso dal punto di vista economico. Il centrale kosovaro, arrivato nel 2020 e protagonista di entrambi gli scudetti azzurri, sta riflettendo sul proprio futuro. A 30 anni, l’idea di un’esperienza in un campionato in crescita, ma meno competitivo, può rappresentare l’ultima occasione per un contratto importante.

La dirigenza del Napoli, consapevole della possibilità concreta di perdere uno dei suoi titolari, si sta già muovendo per trovare alternative all’altezza, con due profili già cerchiati in rosso.

La sua permanenza è tutt’altro che scontata, e per questo motivo la dirigenza si è già mossa in anticipo per assicurarsi un sostituto di livello. In cima alla lista dei possibili sostituti c’è Trevoh Chalobah, centrale inglese del Chelsea, valutato meno di 40 milioni di euro. Chalobah piace per la sua versatilità: può giocare sia in una difesa a quattro che a tre, sa impostare e ha esperienza internazionale, caratteristiche gradite ad Antonio Conte.

Il punto su Beukema

Ma il profilo più vicino è quello di Sam Beukema, difensore olandese classe 1998 del Bologna. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Beukema ha già dato il suo assenso al trasferimento al Napoli, e ora si lavora per trovare l’accordo con il club rossoblù, che chiede una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro. L’ex AZ Alkmaar è stato uno dei centrali più affidabili della stagione appena conclusa e rappresenta una soluzione ideale per Conte.

Beukema rappresenta un profilo ideale per la retroguardia azzurra: forte fisicamente, disciplinato tatticamente e con margini di crescita. In un reparto che potrebbe subire profonde modifiche, l’olandese è considerato il tassello perfetto per avviare la nuova fase del progetto tecnico. Al momento, si lavora per trovare un accordo con il Bologna: la distanza tra domanda e offerta non è incolmabile, ma servirà un rilancio da parte del club di De Laurentiis per chiudere.