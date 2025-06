Colpo Napoli, il top player arriva dalla Liga: ha già detto sì al DS Manna!

Accordo tra gli azzurri e il calciatore, trattativa in stato avanzato: il nuovo acquisto del Napoli arriva dalla Spagna

Il Napoli non si ferma più. Dopo aver messo le mani su Kevin De Bruyne, con visite mediche fissate per giovedì, la dirigenza azzurra continua a lavorare sottotraccia per regalare ad Antonio Conte una squadra competitiva su tutti i fronti.

Il mercato, dunque, è partito col botto, ma il DS Giovanni Manna non ha alcuna intenzione di rallentare: ogni reparto sarà rinforzato.

E infatti, dopo aver sistemato la mediana con un nome altisonante, adesso l’attenzione si sposta sulla corsia mancina della difesa.

Napoli-Gutiérrez, i dettagli della trattativa

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Napoli avrebbe già ricevuto il sì di Miguel Gutiérrez, terzino sinistro classe 2001 attualmente in forza al Girona. Un giocatore che Manna segue da tempo e che potrebbe presto sbarcare all’ombra del Vesuvio.

Il suo profilo sembra perfettamente compatibile con il modulo di Conte, che pretende esterni di gamba e qualità. All’occorrenza può giocare anche più avanzato, quasi da esterno puro, proprio come Spinazzola.

L’accordo con il calciatore sarebbe già stato raggiunto sulla base di un’intesa verbale, resta da definire la parte più delicata: l’intesa economica con il club catalano, che chiede almeno 25 milioni di euro per lasciarlo partire.

Una cifra importante, anche considerando che il 50% del ricavato andrà al Real Madrid, ex club di Gutiérrez, ancora detentore di una parte dei suoi diritti.

Gutiérrez, chi è il terzino che ha stregato Manna

Nato a Madrid il 27 luglio 2001, Miguel Gutiérrez è cresciuto nel florido vivaio del Real Madrid. Ha debuttato con i blancos nel 2021, ma è con il Girona che ha trovato continuità e consacrazione.

Dal suo arrivo nel 2022 ha letteralmente spiccato il volo, diventando uno dei terzini più promettenti della Liga. Rapido, tecnico, intelligente tatticamente: Gutiérrez è il classico esterno capace di fare entrambe le fasi.

Nel 2024 ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in Liga, firmando 6 reti e 18 assist. Numeri impressionanti per un difensore, che raccontano la sua attitudine offensiva e la sua capacità di incidere negli ultimi trenta metri. Non a caso, durante la scorsa stagione è stato uno dei protagonisti della storica qualificazione del Girona alla Champions League.

Il Napoli lo vuole, lui ha detto sì. Ora la palla passa alle società, ma la sensazione è che l’ennesimo tassello di questa rivoluzione azzurra sia pronto a cadere al posto giusto.