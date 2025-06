“Questione di giorni”, Gutierrez pronto ad accettare il Napoli

Azzurri vicino al colpo in difesa, dalla Liga arriva il giovane talento: i dettagli.

Nei prossimi giorni il Napoli potrebbe mettere a segno un altro colpo di mercato. Un altro difensore che andrebbe a rinforzare la rosa di Antonio Conte in un reparto che necessita di particolare attenzione. Si tratta di Miguel Gutierrez, difensore del Girona. A rivelare la trattativa in via di definizione è l’edizione odierna de Il Mattino.

“Gutierrez ed il Girona sono pronti ad accettare l’offerta di Manna. Questione di giorni”, scrive il quotidiano.

Gutierrez, occhio alla concorrenza: chi è il difensore spagnolo

Attenzione, però, alla concorrenza della Juventus, fortemente interessata al difensore. I bianconeri proveranno fino all’ultimo a convincerlo, di fatto mettendo i bastoni fra le ruote al Napoli.

Ma chi è Miguel Gutierrez? Classe 2001, è cresciuto nel Real Madrid per poi trasferirsi al Girona nel 222. Terzino sinistro, nell’ultima stagione ha messo a referto due gol e sei assist nelle 36 partite disputate.

Il Napoli prova ad accelerare i tempi, come riporta il quotidiano, per provare ad anticipare la Juventus e piazzare un colpo in difesa.