Colpo Napoli, come McTominay: Manna si vuole regalare il bis

Il calciomercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo, con Manna già a lavoro per rinforzare la squadra di Antonio Conte con l’intento di piazzare un colpo alla McTominay.

Con l’arrivo ormai certo di Kevin De Bruyne, la dirigenza azzurra è pronta a regalare al tecnico salentino un altro colpo da 90 direttamente dalla Premier League. In tal senso, arrivano aggiornamenti dal Corriere del Mezzogiorno.

Carlos Soler, il profilo seguito dagli azzurri

Carlos Soler, classe 1997, è un centrocampista completo, duttile e dotato di ottima tecnica. Cresciuto nel Valencia, ha collezionato più di 180 presenze nella Liga prima di approdare al PSG nel 2022. Con i parigini ha avuto alti e bassi, mentre nell’ultima stagione al West Ham ha ritrovato minutaggio e continuità, giocando in diversi ruoli del centrocampo.

Il suo contratto con il PSG scade nel 2027, ma il club transalpino è disposto ad aprire a una cessione a titolo definitivo o a un prestito con obbligo, pur di alleggerire il monte ingaggi. Il Napoli, dal canto suo, potrebbe sfruttare i buoni rapporti con il club francese e offrire a Soler una nuova occasione da protagonista. Il centrocampista spagnolo, inoltre, ha già collezionato oltre 30 presenze nelle coppe europee e sarebbe un rinforzo prezioso in vista della Champions League.

Manna vuole il bis: da McTominay a Soler

Dopo aver centrato in pieno l’investimento su Scott McTominay, mattatore assoluto del Napoli scudettato , Giovanni Manna vuole regalarsi un altro colpo dalla Premier League, scommettendo ancora su un giocatore in cerca di rilancio. Il paragone non è casuale: Soler, come lo scozzese, ha esperienza europea, duttilità tattica e margini per tornare ai livelli di qualche anno fa.

Il Napoli, impegnato su più tavoli in entrata e uscita, cerca qualità ma anche profili motivati e pronti a mettersi a disposizione di Antonio Conte, che ha già dato il suo gradimento al profilo dello spagnolo. L’operazione è solo alle prime battute, ma i contatti sono attivi e Soler resta uno dei nomi da tenere d’occhio per il centrocampo azzurro.

La capacità di interpretare più ruoli (mezzala, trequartista, all’occorrenza anche regista) rende lo spagnolo compatibile con le idee tattiche di Conte, che chiede centrocampisti completi e intelligenti.

Soler è una pista calda, seguita con attenzione. Infine, la personalità dimostrata dallo spagnolo potrebbe rappresentare una caratteristica fondamentale agli occhi di Antonio Conte, noto per apprezzare profili estremamente intelligenti tatticamente e maturi, al punto da garantire affidabilità e spirito di lotta su tutti i fronti.