“È molto sofferente”, le condizioni di McTominay dopo il match della Scozia

Le parole del ct scozzese preoccupano il Napoli, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di McTominay.

Le condizioni di salute di Scott McTominay stanno tenendo col fiato sospeso il Napoli e tutto l’ambiente partenopeo. Il centrocampista scozzese, protagonista della cavalcata scudetto del Napoli, ha rimediato un infortunio nel corso dell’ultima uscita della Nazionale scozzese contro l’Islanda.

A quanto pare il McTominay ha lasciato il campo zoppicante e fortemente dolorante, al punto da avere difficoltà ad allenarsi nei giorni successivi alla gara, disputata venerdì. La notizia di ieri, che riportava l’abbandono del ritiro da parte del centrocampista del Napoli, ha preoccupato ancor di più tutti.

McTominay, le parole del ct scozzese

Il ct scozzese Clarke ha parlato in conferenza stampa poche ore prima del prossimo match della Scozia, in programma per oggi contro il Lichtenstein.

“Sembra che abbia rimediato una lieve distorsione a un ginocchio, per cui è abbastanza sofferente“,ha dichiarato il commissario tecnico.

Da verificare quindi le condizioni di McTominay, che tuttavia tengono col fiato sospeso i tifosi e la società partenopea.