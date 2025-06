De Bruyne è del Napoli, l’annuncio conferma tutto: Conte gongola

Il fuoriclasse belga lascia il Manchester City per sposare il progetto azzurro. Affare storico per il club di De Laurentiis.

Il Napoli piazza un colpo da prima pagina. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, tra le fonti più autorevoli del calciomercato internazionale, Kevin De Bruyne è ufficialmente un nuovo giocatore azzurro. Il centrocampista belga ha accettato l’offerta del club partenopeo, lasciando dopo quasi un decennio il Manchester City. Un affare storico, destinato a cambiare il volto tecnico e mediatico della squadra di Antonio Conte.

De Bruyne al Napoli, operazione chiusa: è un colpo da top club

Il Napoli si regala uno dei migliori centrocampisti del calcio moderno. De Bruyne, che firmerà un contratto di due anni, ha segnato un’epoca al City, vincendo tutto: 6 Premier League, 1 Champions League, 2 FA Cup e diversi riconoscimenti individuali. La sua intelligenza tattica, visione di gioco e capacità di rifinire l’azione con passaggi filtranti e assist millimetrici lo rendono un innesto di altissimo profilo per il Napoli.

Con lui, Conte potrà contare su un giocatore completo, capace di abbassarsi per impostare, ma anche di inserirsi e concludere da fuori area con entrambi i piedi. La sua leadership e l’esperienza internazionale saranno fondamentali per alzare l’asticella, soprattutto in vista della Champions League.