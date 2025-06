Calciomercato, il Napoli fissa il prezzo: addio da 40 milioni

Il mercato del Napoli è pronto a prendere quota sia in entrata che in uscita. In tal senso, un pilastro degli azzurri è finito nel mirino di una big del nostro campionato.

La dirigenza azzurra è pronta a fare faville per accontentare Antonio Conte e rendere la squadra competitiva per la prossima stagione. Prende così quota la possibilità di uno scambio per arrivare a un pupillo del salentino. Ne ha parlato il Mattino.

Raspadori nel mirino del Bologna, il Napoli fissa il prezzo

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Giacomo Raspadori è finito nel mirino del Bologna, pronto a investire per aggiungere qualità e duttilità al proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione, che vedrà i rossoblù impegnati anche in Europa League.

L’attaccante del Napoli, autore di una stagione di livello assoluto, piace molto al club emiliano per la sua capacità di giocare sia da punta che da trequartista, oltre alla giovane età e all’esperienza in campo internazionale.

Il Napoli, tuttavia, non ha intenzione di svendere il proprio numero 81: per iniziare a trattare, De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna chiedono una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro. Solo un’offerta all’altezza potrà far vacillare la posizione del club azzurro.

Possibile scambio con Ferguson e Ndoye

Nel dialogo tra Napoli e Bologna, si valutano anche possibili contropartite tecniche per rendere l’operazione più accessibile. Sempre secondo Il Mattino, tra i nomi graditi a Conte e al club partenopeo figurano due protagonisti della stagione rossoblù: Lewis Ferguson, centrocampista scozzese, e Dan Ndoye, esterno offensivo svizzero.

Entrambi i giocatori sono considerati funzionali al progetto tecnico di Antonio Conte, che cerca calciatori di corsa, intensità e duttilità. Ferguson è reduce da un infortunio ma è molto apprezzato per visione di gioco e inserimenti, mentre Ndoye è un profilo in crescita, capace di agire su entrambe le fasce.

Al momento non c’è ancora una trattativa avviata formalmente, ma l’asse tra Napoli e Bologna è caldo e potrebbe intensificarsi nei prossimi giorni, con Raspadori come possibile pedina di scambio in una maxi-operazione. Il club partenopeo, dal canto suo, valuta con attenzione ogni mossa, consapevole che la cessione di Raspadori priverebbe Conte di un elemento duttile. Tuttavia, in caso di offerta strutturata e vantaggiosa, non è da escludere un’apertura concreta al dialogo.