Exploit Napoli, incontro in giornata: ha già detto sì

Per il Napoli, dopo quelli di Marianucci e De Bruyne, bisogna registrare un altro sì.

Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, il Napoli è anche il club italiano su cui è più puntata la luce dei riflettori. Il team azzurro, infatti, è sicuramente quello più attivo in questi primi giorni di calciomercato estivo.

Basta pensare che, dopo quelle di ieri di Luca Marianucci, nella giornata di domani ci saranno le visite mediche di rito di un colpo davvero incredibile, ovvero Kevin De Bruyne. Tuttavia, in attesa dell’arrivo del fuoriclasse belga, in casa partenopea bisogna registrare un altro sì.

Colpo Napoli, il giocatore ha già detto sì: incontro in giornata

Secondo quanto riportato dalla redazione de ‘Il Mattino’, infatti, gli agenti di Dan Ndoye sono attesi a Bologna per comunicare alla società felsinea della volontà del loro assistito di andare al Napoli. La trattativa per vedere il calciatore svizzero in azzurro, dunque, è già in una fase molto avanzata.

Anche se tra le parti c’è una minima distanza tra domanda ed offerta. Giovanni Manna ha infatti proposto a Ndoye uno stipendio da 3 milioni di euro all’anno, mentre il giocatore ne vorrebbe 4 di milioni. Dal lato Bologna, invece, la richiesta è di circa 40 milioni.