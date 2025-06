Napoli, ribaltone Osimhen: l’ipotesi clamorosa prende quota

Il futuro di Victor Osimhen è incerto più che mai: nelle ultime ore sta prendendo quota uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava impensabile

Il Napoli, dopo aver vinto con merito il secondo Scudetto negli ultimi tre anni, attende con ansia la fine degli impegni delle Nazionali per poter accogliere finalmente il suo nuovo top player. Kevin De Bruyne, con ogni probabilità, diventerà un nuovo calciatore azzurro.

L’arrivo del belga all’ombra del Vesuvio ha di fatto monopolizzato l’attenzione mediatica degli ultimi giorni, ma a Napoli continua a far rumore anche la questione relativa ad un altro calciatore: quella di Victor Osimhen. Sul futuro del nigeriano ci sono più ombre che luci, e al momento c’è da segnalare l’ennesimo colpo di scena, che ha del clamoroso.

Napoli, per Osimhen ipotesi reintegro sotto la guida di Conte

Victor Osimhen potrebbe rimanere al Napoli sotto la guida di Antonio Conte: è questo l’ultimo clamoroso aggiornamento riguardo la situazione controversa del bomber nigeriano, che vuole cambiare aria ma continua a rifiutare tutte le destinazioni.

A riportarlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che sottolinea questa nuova possibilità, seppur realizzabile come ultima spiaggia nel caso in cui non si dovessero palesare altri club (magari europei) pronti a far follie per l’attaccante simbolo del terzo Scudetto della storia azzurra. L’Al-Hilal, al momento, è l’unica pretendente seria di Osimhen, ma ad oggi il club saudita ha incassato un secco no da parte del calciatore.

Futuro Osimhen, Premier League lontana e ipotesi Galatasary: la situazione

La volontà di Osimhen è quella di restare in Europa. Dunque, è inevitabile guardare ai club di Premier League che sono alla ricerca di un nuovo centravanti. Chelsea ed Arsenal sono due piazze valide, ma al momento non sembrerebbero essere intenzionate a farsi avanti per il nigeriano.

Anche il Manchester United è tra le possibili destinazioni, ma il club inglese ha appena acquistato per 74 milioni Cunha dal Wolverhampton. Difficile, insomma, che si faccia avanti per Osimhen con decisione. Un ostacolo comune per i club inglesi è rappresentato dall’elevato ingaggio dell’attaccante, che guadagna e guadagnerà 10 milioni di euro a stagione con il Napoli fino a giugno 2026.

In questo scenario resta concreta ‘solo’ l’ipotesi Galatasaray, che ha messo sul piatto un’offerta da 16 milioni netti a stagione per l’attaccante, bypassando al momento il Napoli e la clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Una situazione complicata e spinosa, che potrebbe anche concludersi con un clamoroso reintegro in rosa dopo le vicissitudini dello scorso anno.