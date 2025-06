Napoli-Marianucci si attende l’ufficialità: il curioso dettaglio social fa impazzire i tifosi

Luca Marianucci è pronto a vestire la maglia azzurra, c’è un dettaglio social che fa impazzire i tifosi.

Il Napoli guarda al futuro e piazza il primo colpo per la stagione 2025/26: Luca Marianucci, difensore classe 2004, arriva dall’Empoli per circa 9 milioni di euro più bonus, con un contratto quinquennale fino al 2030.

Ma oltre alle doti in campo, Marianucci sta già conquistando i tifosi azzurri, anche grazie alla sua presenza sui social, dove si è subito identificato come “Calciatore della SSC Napoli” ancor prima dell’annuncio ufficiale della società.

Marianucci al Napoli: esplosione social e l’abbraccio dei tifosi

Questa mattina Marianucci ha svolto le visite mediche a Villa Stuart, un evento che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi. Sui social, il difensore ha anticipato l’annuncio ufficiale aggiornando il suo profilo con la dicitura “Calciatore della SSC Napoli”, un gesto che ha fatto impazzire i supporter partenopei.

Nelle ultime ore, il suo account Instagram ha registrato un’impennata di follower, con migliaia di nuovi seguaci che celebrano il suo arrivo. Questo boom riflette anche il trend del Napoli, che dopo il quarto scudetto ha visto crescere i propri account di 250.000 follower in pochi giorni. In sole pochissime ore, infatti, l’account Instagram di Marianucci ha già superato gli 11mila follower partendo da poco più di 6mila.

A incuriosire è anche il luogo in cui sono localizzati la maggior parte dei follower del giovane difensore. Infatti, attraverso l’utilizzo di tool speciali è possibile ricostruire e localizzare le aree abitate dai follower di un account. Sui social i follower di Marinucci sono localizzati per lo più proprio in Campania. Nello specifico il 31% dei suoi seguaci è proprio di Napoli.

Un difensore moderno per Conte: chi è Marianucci

Marianucci incarna il prototipo del difensore moderno: fisico imponente, velocità, capacità di impostare il gioco e versatilità tattica. Nato come centrocampista, ha sviluppato una tecnica sopra la media per un centrale, rendendolo ideale per il calcio di Antonio Conte.