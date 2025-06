Napoli, il protagonista dello Scudetto dice addio? Svelata la sua posizione

Nuova telenovela in casa Napoli, addio ad una pedina importante per Antonio Conte? Il calciatore ha svelato la sua posizione

Il Napoli sta programmando entrate ed uscite della prossima sessione estiva di calciomercato. Anche quest’anno, come avvenuto nella scorsa estate, la cessione di Victor Osimhen si sta rivelando un vero grattacapo per il patron azzurro Aurelio De Laurentiis. La questione era stata risolta temporaneamente con il prestito last minute al Galatasaray, con tanto di rinnovo e abbassamento della clausola, ma ora il problema è tornato attuale.

Nei prossimi due mesi l’obiettivo sarà cedere il nigeriano a titolo definitivo, per finanziare i colpi in entrata. Occhio però al possibile addio di un altro pezzo da novanta della rosa del Napoli.

Napoli, quale futuro per Rrahmani? Il difensore ha deciso

Tra i giocatori fondamentali per il Napoli della stagione appena conclusa c’è Amir Rrahmani. Sotto la guida di Antonio Conte il difensore è tornato a livelli top, garantendo grande solidità al reparto difensivo. Il futuro all’ombra del Vesuvio, però, sembra essere in pericolo.

L’edizione odierna de Il Mattino ha rivelato un retroscena importante riguardo il kosovaro. L’interesse di diversi club di Premier League e Liga è concreto, e non vanno sottovalutate le sirene arabe. Nella fattispecie, Aston Villa, Siviglia e l’Al-Ittihad sarebbero pronte a fare sul serio per il difensore classe ’94.

La posizione di Rrahmani in merito alle avances di questi club è stata chiara: no a qualsiasi piazza che non sia Napoli. La volontà del calciatore è quindi quella di una permanenza tra le fila dei Campioni d’Italia, per la gioia dei tifosi partenopei.

Rrahmani-Napoli, ecco perché club e giocatore dovrebbero continuare assieme

Rrahmani è il perno della difesa di Antonio Conte. Un’eventuale cessione del kosovaro metterebbe nei guai la difesa del tecnico leccese: in Europa sono pochi i profili capaci di garantire la stessa solidità del 31enne di Prishtine, e costano parecchio. Data la sua importanza nello scacchiere del Napoli, è difficile ad oggi pensare ad una cessione del difensore nella prossima sessione di calciomercato.

Questa potrebbe avvenire solo a fronte di un’offerta irrinunciabile, che difficilmente arriverà vista l’età di Rrahmani. Inoltre, Napoli è una piazza che ha saputo dare tanto al kosovaro: dopo la parentesi all’Hellas Verona, infatti, Amir ha saputo ritagliarsi uno spazio importante con la maglia azzurra ma con i giusti tempi. I tifosi non gli hanno mai fatto pesare l’esordio da dimenticare ad Udine nel lontano 2021, che rischiava di comprometterne l’intera carriera. Dunque, club e giocatore, per le questioni sopracitate, farebbe bene a proseguire insieme, come alla fine accadrà.