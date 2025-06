Il Real Madrid e il sogno Champions: arriva dalla Spagna il nuovo difensore del Napoli

La Serie A per Gutiérrez rappresenterebbe un’opportunità unica per consolidare il suo profilo, aquisire maggiore sicurezza e confrontarsi con giocatori e club al top. Il Napoli di Antonio Conte potrebbe sfruttarlo per dare equilibrio alla fascia sinistra, tuttavia il Girona non ha fretta di cederlo visto che il suo contratto è in scadenza nel 2027. L’intenzione è quella di valutare una plusvalenza.

L’eventuale trasferimento in Italia e l’arrivo a Napoli gli permetterebbe inoltre di giocare nuovamente la Champions e indossare la maglia del club Campione di Italia in carica. Lo stesso Gutiérrez in un’intervista a ESPN nel posta gara con lo Slovan Bratislava aveva affermato:

“La Champions è un sogno, ma anche una responsabilità. Voglio dimostrare di poter competere a questo livello.”

Il campionato italiano potrebbe essere la sua nuova casa e lo Stadio Maradona il cielo sotto cui brillare.