A Conte piace Musah del Milan: ecco come ha giocato contro il Napoli

Al Napoli piace Yunus Musah, centrocampista del Milan: ecco come si è comportato in campo nel match di San Siro perso 0-2.

Secondo le ultime informazioni raccolte dal giornalista Fabrizio Romano, il Napoli sta trattando con il Milan l’acquisto del cartellino di Yunus Musah.

Centrocampista affidabile, nato a New York nel 2002, trasferitosi subito in Italia dov’è cresciuto prima di trasferirsi a Londra. Nel 2012 è entrato nell’Academy dell’Arsenal. Qui è diventato calciatore e ha sognato di diventare professionista di alto livello. Non a caso è arrivata nel 2019 la chiamata dalla Spagna, sponda Valencia. La prima partita con la maglia degli Stati Uniti è arrivata a 18 anni. Poi il salto al Milan, in Serie A. La Supercoppa Italiana rappresenta l’unico trofeo con i club in carriera. Ma una volta assaporata la Champions, vorrebbe rigiocarla subito, magari con la casacca azzurra.

Musah è interessato al trasferimento al Napoli e anche Antonio Conte sembra soddisfatto dello stato della trattativa con il Milan. È un uomo che nelle rotazioni può tornare molto utile, alza sicuramente il livello del centrocampo e della panchina. Un mediano dotato di tanta corsa, versatile, che può giocare ovunque. L’ha dimostrato anche in Napoli-Milan, nella sfida di andata a San Siro.

Musah in Napoli-Milan: ecco come giocò e il voto in pagella

Yunus non era a disposizione di mister Conceicao nella sfida di ritorno tra Napoli e Milan, ma è stato schierato titolare nella sfida di andata, quando c’era ancora Fonseca a Milano. Il centrocampista statunitense ha giocato mediano, nel centrocampo a due, davanti alla difesa.

Di certo, di quel Milan c’era ben poco di apprezzabile. A San Siro il Napoli giocò una buonissima partita, andando in vantaggio per 2 gol nel primo tempo, con le marcature di Lukaku e Kvaratskhelia. In quei primi 45 minuti, Musah è stato uno dei migliori dei calciatori rossoneri, sfiorando la rete per ben due volte.

Nel corso del match del 29 ottobre, recuperò 4 palloni e creò due occasioni da gol. La Gazzetta dello Sport lo premiò con un 6 in pagella, delineando la buona corsa, ma anche qualche errore di troppo. Un po’ altalenante in quella sfida. Ma sicuramente uno dei migliori del Milan.

La trattativa Musah-Napoli

Per il giornalista esperto di mercato non ci sono dubbi:

“Conte ha già approvato il trasferimento di Musah al Napoli”

La speranza del club azzurro è quella di chiudere tutto già in giornata. L’affare procede spedito e ci sono ottimi margini per concludere l’operazione. Si tratterrebbe del secondo colpo: il primo è Luca Marianucci.