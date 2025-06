Contatti tra Napoli e Milan: il calciatore vuole giocare con Conte

Fabrizio Romano conferma la volontà del calciatore di unirsi al Napoli: spuntano contatti con il Milan, trattativa avanzata

La rosa azzurra si va piano piano componendo in vista del ritiro a Dimaro dal 17 al 27 luglio. Per il primo raduno estivo, Antonio Conte vuole già lavorare con una buona parte di squadra. Ed ecco che oggi è arrivato il difensore Marianucci, ma non sarà l’unico acquisto di questo inizio di mercato.

Secondo Fabrizio Romano, il Napoli è a lavoro con il Milan per il trasferimento di Yunus Musah, centrocampista statunitense che sarebbe desideroso di giocare con i Campioni d’Italia e quindi di essere inserito in rosa per la Champions League.

Anche Conte sembrerebbe soddisfatto dello stato della negoziazione tra i due club. Il giocatore attualmente percepisce circa 2,5 milioni a stagione e non opporrebbe resistenza al trasferimento in azzurro. Inoltre, tra Napoli e Milan in questi giorni c’è un asse caldissima. Nei giorni scorsi sarebbe stato proposto persino Rafa Leao. E si sa, il club azzurro è alla ricerca di un’ala sinistra che raccolga ancora l’eredità di Kvaratskhelia.