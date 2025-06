Spalletti deluso alla sua ultima da ct: “Vi spiego la nostra difficoltà”

Spalletti alla sua ultima gara da ct della Nazionale: l’allenatore ha svelato cosa non è andato nel corso della sua gestione dopo Italia-Moldavia.

Luciano Spalletti non sarà più il ct della Nazionale, come affermato da lui stesso nella conferenza stampa di ieri. Quella di stasera è stata quindi l’ultima partita del tecnico ex Napoli da allenatore dell’Italia: una gara a dir poco surreale, giocata con un allenatore di fatto già “cacciato”.

Spalletti ha rilasciato ai microfoni Rai quelle che, di fatto, sono le sue ultime parole da ct dell’Italia nel post-gara immediatamente successivo alla vittoria azzurra contro la Moldovia per 2-0.

Spalletti: “Giocatori davvero affaticati”

Spalletti ammette le difficoltà, mettendo il suo discorso soprattutto sul piano fisico:

“Abbiamo fatto fatica anche stasera, ci sono troppe componenti: si è confermato quello che si era già visto, ho confermato il gruppo ma l’ho trovato veramente affaticato in questo fine campionato. Su 25 giocatori, ci sono molti stanchi: il campionato logora un po’ i calciatori, una delle più grosse difficoltà contro la Norvegia è stata andare là da loro dopo questo fine campionato”.

Spalletti non trova però alibi in questo discorso:

“Quando uno fa l’allenatore della Nazionale non può avere alibi, perché i giocatori li sceglie lui. Deve scegliere lui persone che stanno bene, ero convinto che loro stessero bene, ma alcuni di loro erano troppo affaticati”.

Sul futuro di questa Nazionale, Spalletti si esprime così: