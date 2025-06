Raspadori e Lukaku show: giocatori del Napoli scatenati in Nazionale

Un autentico show da parte di Raspadori e Lukaku con le maglie delle loro Nazionali: è accaduto nei primi tempi.

Terminato un campionato glorioso per il Napoli, vincitore del quarto Scudetto della sua storia, è tempo di Nazionali per i giocatori azzurri. Molti di loro sono scesi in campo già stasera. Per Di Lorenzo e Raspadori, quella di stasera contro la Moldavia è una gara molto delicata: si tratta infatti dell’ultima gara di Luciano Spalletti da ct dell’Italia.

Non solo loro però, perché è in campo anche Romelu Lukaku con il Belgio (contro il Galles per le Qualificazioni ai Mondiali). Entrambi hanno giocato un primo tempo sicuramente di notevole fattura.

Raspadori e Lukaku in gol nella serata delle Nazionali

Sia Raspadori che Lukaku, infatti, sono andati in gol. Raspadori lo ha fatto con un bel destro in area di rigore, insaccando con potenza un pallone vagante. Gol, invece, su calcio di rigore per Romelu Lukaku.

Insomma, il clima Scudetto non è affatto finito e due degli uomini decisivi nella conquista del titolo hanno continuato il loro momento d’oro anche in Nazionale. Segno, quindi, di come questo tricolore non sia arrivato affatto per caso.