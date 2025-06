Italia-Moldavia, Spalletti sicuro: la scelta sui giocatori del Napoli

Le scelte di Luciano Spalletti sui giocatori del Napoli per la gara di stasera contro la Moldavia, l’ultima sua da ct azzurro.

La gara fra Italia e Moldavia sarà l’ultima gara da ct della Nazionale per Luciano Spalletti. L’allenatore ex Napoli è stato infatti esonerato dopo la cocente sconfitta per 3-0 contro la Norvegia e quella di stasera sarà la sua ultima apparizione alla guida dell’Italia.

Di sicuro, ci si aspettava di più dalla sua gestione: non un gioco dello stesso livello rispetto a quello espresso dallo straordinario Napoli dello Scudetto, ma almeno un qualcosa che potesse un minimo avvicinarsi. Rimane sconcerto, comunque, per un esonero avvenuto in modalità abbastanza strane da parte di una Federazione che, forse, ha molte più colpe del CT.

Italia-Moldavia, in campo anche Di Lorenzo e Raspadori

Intanto, questa sera ci sarà una partita in un clima surreale. Spalletti, di fatto, dirigerà questa gara da esonerato. In questi minuti sono state diramate le formazioni ufficiali e Spalletti non cambia la sua linea per l’ultima gara, puntando su molti dei suoi fedelissimi. Fra questi, anche il capitano del Napoli Di Lorenzo e l’attaccante azzurro Raspadori.

Questo l’11 completo:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. All: Spalletti