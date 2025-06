Caso Osimhen, ulteriore colpo di scena: è un caos totale

Per il Napoli è arrivato un ulteriore colpo di scena sul caso Victor Osimhen.

I tifosi del Napoli, dopo aver visto la loro squadra del cuore vincere il secondo scudetto in due anni, stanno attendendo con ansia l’arrivo di un vero top player. Il giocatore in questione, ovviamente, Kevin De Bruyne.

Per l’arrivo del calciatore belga, di fatto, bisogna aspettare sia i suoi impegni con la nazionale del Belgio che il superamento degli ultimi cavilli burocratici. Tuttavia, oltre a quello del belga, questi giorni in casa azzurra sono contraddistinti anche da un altro nome, ovvero quello di Victor Osimhen. Sul futuro del nigeriano, tra l’altro, bisogna segnalare un ulteriore aggiornamento.

Napoli, altro ribaltone sul caso Osimhen: le ultime

Come raccolto da Fabrizio Romano, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, l’Al-Hilal è pronto a compiere un ulteriore tentativo per il bomber del terzo scudetto del Napoli. Dopo il no di Victor Osimhen di ieri, di fatto, il club saudita ha ricontatto l’intero entourage del calciatore.

Nelle prossime ore, dunque, non è assolutamente da escludere un nuovo assalto dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi per cercare di convincere Victor Osimhen di sposare la loro causa. Ricordiamo che il club saudita aveva raggiunto l’accordo con il Napoli per pagare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto del bomber nigeriano.