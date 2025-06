De Bruyne al Napoli: svelato cosa bisogna attendere per l’annuncio

In casa Napoli, di fatto, ci sono ulteriori novità sul futuro di Kevin De Bruyne.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, avrà diversi obiettivi per la prossima stagione. Il primo, come ribadito dallo stesso Antonio Conte, sarà sicuramente quello di andare più avanti possibile in Champions League.

Il secondo, invece, sarà ovviamente quello di difendere lo scudetto vinto più di due settimane allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Cagliari. Nel frattempo, però, tra i tifosi azzurri c’è tantissima ansia per vedere Kevin De Bruyne vestire la maglia della loro squadra del cuore.

Napoli, ecco manca per veder Kevin De Bruyne per vestire la maglia azzurra: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, bisogna sicuramente attendere i suoi impegni con il Belgio. Inoltre, i legali del calciatore dovranno riguardare tutta la burocrazia intorno ai diritti di immagine.

Quest’ultimo è un piccolo ostacolo che si presenta sempre nei contratti del Napoli, anche se non è mai stato così duro da far saltare l’ingaggio di Kevin De Bruyne. La trattativa è in fase avanzata. Nelle prossime ore, dunque, ci saranno sicuramente delle grosse novità.