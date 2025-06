Il Torino fa spese in casa Napoli: Baroni rivuole tre beniamini!

Il Napoli e il Torino sono in contatto da vari giorni per studiare possibili colpi di mercato che sfoltirebbero l’organico azzurro ma, al tempo stesso, rinforzerebbero la rosa granata.

Negli ultimi giorni il Torino ha stravolto il proprio progetto tecnico: con l’esonero di Paolo Vanoli (in passato vice di Antonio Conte), il presidente Urbano Cairo ha affidato la panchina a Marco Baroni (esonerato dalla Lazio pochi giorni prima) per dare il via a un nuovo progetto tecnico e alzare l’asticella. Per rinforzarsi, tuttavia, il nuovo allenatore avrebbe intenzione di acquistare tre giocatori azzurri.

Triplo colpo del Torino: contatti per Simeone, Ngonge e Folorunsho

Prima del suo approdo sulla panchina biancoceleste, mister Marco Baroni aveva dimostrato in maniera eccellente le sue qualità nel periodo in cui allenava l’Hellas Verona, valorizzando tanti calciatori. Il Napoli si è mosso con grande abilità per acquistare alcuni tra i migliori giocatori scaligeri, aggiungendo alla rosa elementi come Ngonge e Simeone, oltre alla grande valorizzazione di Folorunsho, mandato in prestito a Verona.

Ora, però, i piani per i tre giocatori in azzurro sono tutt’altro che definiti. I primi due sono stati impiegati con il contagocce (919 minuti in totale) mentre il terzo rientrerà dal prestito alla Fiorentina dopo una stagione altalenante. Dunque, come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, il Toro ha mostrato interesse nei tre profili, sebbene al momento si tratti di puri colloqui esplorativi.

Sfoltire l’organico per poi rinforzare: le esigenze del Napoli

Dal canto suo, dinanzi a condizioni e offerte economiche vantaggiose, il Napoli sarebbe disposto a lasciar partire i 3 giocatori. Mister Conte non ha mai dato fiducia assoluta ai due durante la stagione, mentre il centrocampista ha ricevuto la bocciatura dell’allenatore salentino nel corso del ritiro pre-season dello scorso anno a Dimaro.

Queste tre partenze consentirebbero agli azzurri di acquistare giocatori dal calibro internazionale, capaci di essere più che “seconde linee”, mettendo in difficoltà i titolari e facendosi trovare pronti nei momenti di necessità. D’altronde, Manna sta sondando da tempo varie opportunità per il terminale offensivo (da Gyokeres a David, passando per Lucca), così come per le ali (con vari rumors su Paixao, Chiesa, ecc…).