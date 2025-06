Osimhen, cessione sempre più complicata: il club studia altre opzioni

Il futuro di Victor Osimhen è una vera e propria incognita: da un lato il Napoli sta facendo il possibile per cedere l’attaccante, ma dall’altro i club pretendenti sono spazientiti dalla reazione delle parti coinvolte.

Di rientro dal positivo prestito al Galatasaray, l’attaccante nigeriano Victor Osimhen è un bel nodo per il Napoli. Sicuramente il giocatore partirà quest’estate, ma ci sono tante preferenze e tanti atteggiamenti attendisti nei confronti dei club interessati al suo profilo. Inoltre, le pretendenti sanno di poter giocare su un ipotetico sconto sul prezzo del cartellino, facendo leva sulla necessità dei partenopei di cederlo.

Osimhen continua ad aspettare: l’offerta clamorosa dell’Al-Hilal non basta

Come sottolineato dal giornalista Santi Aouna di Footmercato, Osimhen non ha ancora accettato l’offerta dell’Al-Hilal, malgrado l’offerta migliorata in termini di ingaggio proposto al giocatore. Il Napoli ha trovato l’accordo economico con il club di Simone Inzaghi, ma l’attaccante, attualmente in Nigeria con la sua famiglia, continua a tentennare sulla possibilità di lasciare il palcoscenico europeo.

L’ultima offerta segnalata verso il giocatore è di un contratto quadriennali con cifre davvero da capogiro: uno stipendio da 45 milioni di euro a stagione (inclusi bonus), che lo porterebbero a guadagnare 180 milioni complessivi. Si tratta di numeri clamorosi, a testimonianza della forte volontà del club di mettere a segno l’acquisto in vista del Mondiale per Club, sempre più vicino.

L’Al-Hilal di Inzaghi inizia a spazientirsi: si studiano nuovi obiettivi

Vista l’imminenza della competizione prestigiosa nella quale il club arabo vorrà sicuramente lasciare un segno importante, l’Al-Hilal sta studiando nuove piste per cautelarsi e prepararsi ad investire in caso di rifiuto definitivo di Osimhen.

Il futuro di Mitrovic, attaccante serbo ex Fulham, dipenderà dall’arrivo dell’attaccante nigeriano: tanti stipendi sospesi, trattative in bilico. La situazione è piuttosto delicata e l’attesa non sarà infinita. Ebbene, gli arabi stanno osservando anche Rasmus Hojlund (cercato anche dallo stesso Napoli) e ci sono tante altre opzioni in lista: le possibilità economiche del club sono davvero elevate, ma la priorità resta Osimhen.