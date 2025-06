“Ha già chiesto la cessione”, l’assist al Napoli è incredibile: c’è solo un ostacolo

Clima bollente in casa Napoli, con un calciomercato destinato a infiammarsi. Il patron azzurro non si è nascosto e ha lasciato intendere che l’estate sarà all’insegna del rinnovamento e del rafforzamento della rosa partenopea.

Il reparto che subirà le maggiori modifiche è il centrocampo. Se da un lato il colpo De Bruyne sembra ormai in dirittura d’arrivo, dall’altro si è alla ricerca di un’altra pedina per rendere ancora più competitiva la mediana azzurra. In tal senso, arrivano importanti aggiornamenti da Il Mattino.

Frattesi vuole lasciare l’Inter, il Napoli osserva

Secondo Il Mattino, il 25enne avrebbe manifestato la volontà di cambiare aria, a prescindere dall’identità del nuovo allenatore nerazzurro, che sarà Cristian Chivu.

La scelta del giocatore arriva dopo una stagione altalenante, dove Frattesi ha trovato meno spazio di quanto sperato. Nonostante le aspettative elevate, il centrocampista romano è rimasto spesso dietro nelle gerarchie, diventando una riserva di lusso. Da qui la richiesta di cambiare squadra e rilanciarsi altrove, in un contesto dove possa essere protagonista.

Il Napoli, alla ricerca di rinforzi a centrocampo in vista della rivoluzione estiva, segue con attenzione la vicenda. Frattesi è un profilo che piace da tempo, anche per le sue caratteristiche dinamiche, offensive e la capacità di inserirsi in area.

Inter chiede 45 milioni, distanza ampia col Napoli

Il nodo principale resta però il prezzo. “Il problema è la cifra: 45 milioni di euro, per una distanza siderale rispetto alle proposte partenopee”, scrive Il Mattino.

Una valutazione che rende l’operazione complessa. Il Napoli non sembra disposto a investire una cifra così alta, almeno senza prima alcune cessioni importanti. Non è escluso che si tenti un prestito con diritto di riscatto o un’operazione creativa, ma molto dipenderà anche dalla volontà dell’Inter e dall’eventuale arrivo di offerte più ricche dall’estero.

L’Inter, dal canto suo, non ha fretta di cedere il giocatore. Acquistato dal Sassuolo per una cifra importante, Frattesi rappresenta ancora un patrimonio tecnico e finanziario per il club nerazzurro. Tuttavia, la volontà espressa dal giocatore potrebbe incidere nelle strategie future, anche perché l’Inter dovrà fare spazio a centrocampo. Da capire se la posizione si ammorbidirà con il passare delle settimane.

Il mercato è lungo, ma la situazione è da monitorare: Frattesi vuole cambiare, il Napoli c’è. Ora servono condizioni più favorevoli per trattare davvero.