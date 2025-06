Colpo di scena Leao, può lasciare la Serie A: possibile scambio con un ex Napoli!

Ha del clamoroso ciò che sta accadendo in queste ore in casa Milan, con il mercato rossonero pronto a decollare grazie a nomi da capogiro.

La ricostruzione del Milan targato Allegri parte dalla difesa. Il tecnico livornese ha sempre puntato su solidità ed equilibrio, e la dirigenza rossonera è pronta ad accontentarlo. In tal senso, arrivano aggiornamenti dalla Gazzetta dello Sport.

Kim nome caldo per la difesa, Leao può entrare nell’operazione

Il difensore sudcoreano, classe 1996, ha un contratto con i bavaresi fino al 2028 e percepisce un ingaggio da circa 6,5 milioni netti annui. Arrivato nel 2023 per 50 milioni dal Napoli, il suo valore attuale si aggira sui 30 milioni. Kim ha totalizzato 79 presenze in due stagioni col Bayern, ma ha avuto anche diversi stop per infortunio.

La suggestione emersa riguarda un possibile inserimento del suo cartellino come parziale contropartita tecnica per provare a strappare Rafael Leao al Milan, affare che richiederebbe comunque un conguaglio superiore ai 50 milioni. Il calciatore portoghese è anche nel mirino del Napoli, nonostante la trattativa resti molto complessa a causa del prezzo del cartellino.

La pista Kim resta comunque complicata per via dell’alto ingaggio e della volontà del Bayern di non svendere. Tuttavia, la presenza di Leao come possibile contropartita riaccende gli scenari. Il Milan osserva e valuta tutte le opzioni con attenzione.

Naturalmente, per il Napoli diventerebbe molto difficile competere con le “cifre” del Bayern Monaco. Quindi, il club azzurro attende alla finestra per quello che sarebbe un ritorno clamoroso in Serie A.