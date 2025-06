Leao e l’ipotesi Napoli: l’ultima ora spaventa i tifosi del Milan

L’attaccante portoghese è stato accostati agli azzurri ed è arrivata un’ultima ora proprio in questi istanti che avrebbe spiazzato i tifosi rossoneri

Il futuro di Rafael Leao potrebbe essere lontano dal Milan. L’attaccante portoghese è tra i nomi potenzialmente in uscita, proprio come Reijnders (fatta al Man City), Theo Hernandez (accostato all’Arabia e al Napoli) e Maignan (che piace molto al Chelsea). I pilastri rossoneri rischiano di lasciare in massa la squadra, dando a Tare il compito di rivoluzionare la rosa da mettere a disposizione di Max Allegri.

Proprio Leao, tra tutti i nomi citati, sembrava quello meno vicino a un trasferimento. Nessuna squadra si era fatta avanti con una vera proposta. Il Napoli avrebbe aperto a dei sondaggi, ma senza affondare il colpo. Tutto questo, fino all’ingresso in scena di un’altra squadra che avrebbe iniziato a far tremare i tifosi del Milan, rendendo complicatissima anche la pista Napoli.

Leao, niente Napoli: si fa avanti il Bayern Monaco

A rovinare i piani dei partenopei e a far spaventare seriamente anche i rossoneri, ci avrebbe pensato il Bayern Monaco. Secondo quanto raccolto dall’esperto di mercato, Niccolò Schira, i tedeschi starebbero valutando un’offerta concreta per l’ala portoghese in vista dell’estate. I bavaresi starebbero spingendo per firmare Leao e nei prossimi giorni potrebbero presentare la prima vera offerta.

L’entourage di Leao non chiuderebbe affatto le porte a una cessione, anzi. Come dimostrato con il Napoli è aperto al dialogo, poi servirà l’offerta giusta per convincere il Milan e il giocatore. Al momento, dunque, la squadra di Conte appare più defilata, con altri obiettivi in mente come Bonny, il principale obiettivo nella testa di Antonio Conte per rinforzare subito il reparto offensivo al fianco di Romelu Lukaku.