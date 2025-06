Assalto in casa Bologna, Manna ha scelto gli obiettivi: c’è già un sì!

Non è un mistero che il Napoli sia molto attivo sul mercato, con Manna già al lavoro per rinforzare sensibilmente la rosa in vista della prossima stagione.

Gli azzurri guardano con grande attenzione ai talenti del Bologna, protagonista di una stagione straordinaria, culminata con la vittoria della Coppa Italia. Secondo l’edizione odierna del Corriere di Bologna, il club partenopeo ha messo nel mirino due gioielli della formazione felsinea. I contatti con il club rossoblù sono già stati avviati e il Napoli è pronto a fare sul serio.

Piacciono Ndoye e Beukema, il Bologna parte da 40 milioni

“Il club campione d’Italia ha apprezzato la stagione rossoblù e diversi interpreti: da Orsolini a Ferguson, passando per Ndoye e Beukema”, scrive il Corriere di Bologna.

Nelle scorse ore, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha avuto un contatto diretto con Giovanni Sartori, uomo mercato del Bologna. Al centro del colloquio, in particolare, Ndoye, esterno offensivo classe 2000, autore di una stagione in crescita.

“Il ds Manna ha contattato ufficialmente Sartori per Ndoye, e tra le righe si è capita anche l’intenzione di presentare un’offerta per Beukema”, riporta il quotidiano. Entrambi i giocatori sono valutati intorno ai 40 milioni di euro e il Bologna, forte della qualificazione in Champions, non ha intenzione di fare sconti.

Beukema ha già detto sì al Napoli, Di Marzio conferma: azzurri in pole

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli è attualmente in pole position per Beukema, che avrebbe già espresso il suo gradimento al trasferimento.

Il difensore centrale olandese, classe 1998, ha tutte le caratteristiche che cerca Antonio Conte: forte fisicamente, abile nell’anticipo, bravo in impostazione. Beukema ha già dato il suo ok al trasferimento in azzurro, e ora si attende il via libera del Bologna. La sensazione è che il calciatore possa diventare il primo rinforzo difensivo del nuovo corso targato Conte, che ha chiesto profili pronti e affidabili. Il Napoli sembra aver trovato, nel centrale olandese, l’equilibrio tra qualità e sostenibilità economica. I prossimi giorni saranno decisivi per formalizzare l’offerta e trovare un’intesa definitiva con il Bologna.

Il Napoli, intanto, resta vigile anche su Ndoye, ma in quel caso la trattativa si preannuncia più complessa per il numero elevato di club interessati, anche dalla Premier League.