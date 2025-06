Boom Napoli, non solo Ndoye: che duello con la Roma

Il Napoli segue Ndoye, ma bisogna registrare anche un duello anche con la Roma.

Il Napoli è davvero la squadra più scatenata in sede di calciomercato. Una volta ottenuta la vittoria del campionato, di fatto, Aurelio De Laurentiis vuole regalare ad Antonio Conte una squadra che sia ancora più forte per affrontare ben quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

A dimostrazione di ciò, di fatto, il Napoli è vicinissimo a chiudere Kevin De Bruyne come primo colpo di questa sessione di calciomercato. Un altro nome in orbita partenopea è sicuramente Ndoye del Bologna. Ma il club rossoblù, oltre allo svizzero, potrebbe regalare un altro giocatore alla squadra di Conte.

Napoli su un giocatore del Bologna: che sfida con la Roma

Come ripotarto da Fabrizio Romano, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il Napoli è infatti sulle tracce di Jhon Lucumì. Quest’ultimo, però, è seguito anche da un’altra big del nostro campionato di Serie A, ovvero la nuova Roma di Gian Piero Gasperini.

Il Napoli, di fatto, deve assolutamente prendere un altro difensore centrale, ma il Bologna non chiede poco per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Jhon Lucumì. Il club felsineo, visto che ha rifiutato i 15 milioni di euro proposti dal Bournemouth, vogliono almeno una ventina di milioni di euro per dire addio al calciatore colombiano.