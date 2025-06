“Addio al Napoli dopo due Scudetti”, la decisione è presa: cosa sta succedendo

Aria di rivoluzione in casa Napoli che, dopo il successo in campionato, dovrà rinnovare profondamente la rosa, sia in entrata che in uscita.

Il calciomercato estivo si preannuncia ricco di colpi, con autentici eroi degli ultimi due Scudetti pronti all’addio. In tal senso, arrivano novità dal Corriere dello Sport.

Simeone saluta Napoli, Torino e Genoa tra le interessate

“Dopo tre stagioni, due scudetti e un amore incondizionato dato e ricevuto dalla città, l’argentino è pronto a partire per trovare continuità altrove”, scrive il Corriere dello Sport.

Simeone ha raccolto 14 reti totali in maglia azzurra, alcune decisive nella cavalcata del primo scudetto. Ma il bisogno di giocare con più regolarità lo spinge verso l’uscita. Genoa e Torino sono in prima fila, ma si segnalano sondaggi anche dall’estero. Il Napoli valuterà proposte concrete, consapevole del legame che lega il giocatore alla piazza, ma pronto a rinnovare il reparto offensivo.

Napoli, rivoluzione in corso: addii e nuovi obiettivi

L’addio di Simeone è solo l’inizio. Conte e Manna sono al lavoro su una profonda revisione della rosa in ogni reparto, con almeno 8-10 uscite previste e altrettanti innesti in arrivo.

In attacco, oltre a Simeone, sono in uscita anche Ngonge e Osimhen, mentre resta da chiarire il futuro di Raspadori. In entrata si seguono nomi come Ndoye e Zhegrova, e soprattutto si cerca un vice da affiancare a Lukaku in caso di partenza del Cholito. Dunque, il ruolo di post-Kvara è tra le priorità, con Manna che monitora diversi esterni mancini sul mercato internazionale. La dirigenza vuole consegnare a Conte una rosa rinnovata ma competitiva, capace di affrontare al meglio la nuova stagione e la Champions.

Anche il centrocampo subirà ritocchi, con possibili offerte per Lobotka e Anguissa. Oltre all’arrivo ormai certo di un fuoriclasse del calibro di Kevin De Bruyne, Manna è al lavoro per regalare alla mediana azzurra un altro colpo di spessore. È per questo che gli occhi sono puntati su Davide Frattesi e Kenneth Taylor dell’Ajax.

In difesa, oltre all’arrivo di Marianucci dall’Empoli, si lavora su Beukema e Solet, mentre la permanenza di Juan Jesus è ormai certa.

Conte chiede giocatori pronti e affidabili, e per questo il Napoli è attivissimo nella ricerca di profili esperti, in grado di rendere fin da subito in una grande squadra.