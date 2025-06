Napoli su Lee Kang-in, c’è già un sì: De Laurentiis pronto a rilanciare

Il Napoli è sulle tracce di diversi calciatori. Tra questi bisogna registrare sicuramente Lee Kang-in del PSG.

ll Napoli di Aurelio De Laurentiis, di fatto, è partito subito con il piede giusto per la prossima stagione. Dopo lo scudetto vinto ed aver ottenuto il sì di Antonio Conte per guidare ancora la squadra azzurra, infatti, il club partenopeo è alle prese con la sessione estiva di calciomercato per la prossima stagione.

Basta pensare che l’obiettivo numero è sicuramente Kevin De Bruyne, il quale dovrebbe sostenere le visite mediche di rito tra circa una settimana. Il Napoli, però, segue anche altri profili importanti. Tra questi bisogna sicuramente inserire Lee Kang-in del PSG.

Calciomercato, Lee Kang-in gradirebbe un suo passaggio al Napoli: c’è da superare un ostacolo

Lo stesso calciatore sudcoreano, tra l’altro, avrebbe già mostrato il suo interesse ad accettare la possibile proposta del Napoli. Anche se bisognerà superare l’ostacolo del suo ingaggio nel team francese fresco vincitore dell’ultima edizione della Champions League.

Lee Kang-in, infatti, percepisce la bellezza di 7 milioni di euro al PSG. Il Napoli, dunque, dovrà cercare di far accettare al sudcoreano un ingaggi un po’ inferiore, anche se lo stesso Aurelio De Laurentiis ha ribadito di voler aumentare il tetto ingaggi della squadra azzurra. Il patron partenopeo, di fatto, vuole regalare una super squadra ad Antonio Conte per affrontare la prossima stagione, la quale presenterà ben quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Napoli, si segue anche Ndoye del Bologna: ecco gli ultimi aggiornamenti

Il Napoli, di fatto, è sulle tracce anche su altri calciatori. Uno di questi è Ndoye del Bologna. Già lo scorso gennaio, tra l’altro, il team azzurro ha provato a prendere il calciatore svizzero per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, ma poi la trattativa non è andata in porto. Mentre adesso Giovanni Manna avrebbe anche già raggiunto una sorta d’intesa con l’entourage dell’attaccante esterno.

Il Bologna di Saputo, però, chiede la bellezza di 40 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Ndoye. Ma il Napoli, ovviamente, considera questa valutazione troppo eccessiva. Nelle prossime settimane, dunque, sicuramente ci saranno ulteriori aggioranmenti sul futuro del calciatore svizzerro. Tuttavia, almeno in questo momento, i tifosi azzurri non vedono l’ora di vedere Kevin De Bruyne con la maglia della loro squadra del cuore.