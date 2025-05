ESCLUSIVA – Napoli unica pista italiana per Kang-In Lee: c’è solo un ostacolo da superare

Notizia esclusiva per quanto riguarda il calciomercato in entrata del Napoli, con gli azzurri unica candidata per aggiudicarsi Kang-In Lee

Il Napoli, dopo aver annunciato la permanenza definitiva di Antonio Conte sulla panchina, è pronto a regalare al tecnico una squadra di tutto rispetto. Manna, direttore sportivo degli azzurri, lavora intensamente con gli obiettivi di mercato da far approdare in una rosa che verrà rafforzata.

Durante la prossima stagione il Napoli sarà protagonista in 4 diverse competizioni, quindi serviranno gli innesti giusti per dimostrarsi all’altezza di altre big europee. In attesa di Kevin De Bruyne – per cui si attendono solo le firme – è arrivata una notizia sorprendente che ha acceso l’animo dei tifosi partenopei.

Napoli, colpo possibile: l’ostacolo principale

L’obiettivo del Napoli è il più complicato di tutti: confermarsi in campionato. Poi, come sottolineato da Aurelio De Laurentiis, c’è una competizione europea da rispettare. Non a caso, per rinforzare la rosa, gli azzurri seguono fortemente Kang-In Lee del Paris Saint Germain.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione di SpazioNapoli.it, il club partenopeo è l’unica pista italiana in piedi per il calciatore sudcoreano. Smentite dunque le voci di un possibile interessamento da parte del Milan o della Juventus.

L’unico nodo complicato da sciogliere, per far approdare il calciatore nella squadra campione d’Italia, sarebbe legato ai diritti d’immagine. Quest’ultimo, di fatto, è un punto forte per la propria carriera.

Kang-In Lee, le sue caratteristiche e ruolo: il Napoli ci prova

Kang-In Lee, classe ’01, è finito sul taccuino di Manna, estimatore del talento coreano. Il Paris Saint Germain – club proprietario del cartellino del giocatore – chiede non meno di 30 milioni di euro per lasciarlo partire, mentre il Napoli spinge per uno sconto.

Giocatore rapido nello stretto, con le sue prestazioni ha sorpreso gli azzurri che ora si sono fiondati su di lui. Kang-In Lee può essere un vero e proprio jolly offensivo per Antonio Conte nella prossima stagione, vista la sua duttilità sia da ala che da centrocampista offensivo.

Il calciomercato del Napoli si prospetta essere bollente e ricco di colpi importanti, con il club che ora deve mantenere le promesse fatte al tecnico, voglioso di restare per continuare a vincere e sorprendere.